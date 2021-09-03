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    • 03.09.2021 22:15
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri mesajı: Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyarbakır Anneleri'ne bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan paylaştığı videolu mesajda "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır Anneleri mesajı

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerinin mücadelelerine yer verdiği videolu paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır annelerine videoda seslenen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır.

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