Esenyurt'ta baltalı yol verme kavgası cinayetle bitti: Müdahale edemeden orada öldü



KOŞARAK ENSESİNE VURDU

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, "Akşam saatleri yol verme kavgası başladı iki grup arasında. Birbirlerine girdiler, biz esnaf olarak araya girdik. Yine ayırdık. Tekrar küfürleştiler. Gruptan biri arabadan balta gibi bir şey aldı. Onunla gelerek koşarak ensesine vurdu. Yığıldı kaldı. Müdahale edemeden orada öldü" ifadelerini kullandı.