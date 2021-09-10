Aşı karşıtlarının paranoyası ve sayısal gerçekler! Küresel çetenin tuzağına düşmeyin

Türkiye'de aşı İngiltere, Avustralya, Fransa, ABD ve İtalya gibi ülkelerden farklı olarak kısmen bile zorunlu değil. Ancak salgının yayılımını kontrol için PCR istenmesi gibi bir seçenek sunulmuş durumda. Halihazırda aşılanma oranımız nüfusun yarısını bile bulmuş değilken, tamamen kontrolsüz biçimde hareket edilmesini talep etmek nasıl bir alternatif getirecek sizce? Tam kapanma ve hastanelerimizin doluluk oranlarında zorlandığı günlere dönülmesini arzu etmeyenlerin bunları da cevaplama zorunluluğu bulunmaktadır.

"Küreselci çeteye karşı birleşme" çağrısı yapanlar, o çeteyle mücadelesi ortada olan Başkan Erdoğan'a karşı kitleyi bilemeye çalışıyorlar ve..."

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