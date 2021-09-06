Yerli aşı çıktı mı, randevu alınıyor mu? TURKOVAC yerli aşı ne zaman çıkacak? TURKOVAC inaktif mi, varyantlara karşı etkili mi?

Turkovac ne zaman çıkacak? Sorusu gündemde merak edilen mevzular arasında yer aldı. Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele son sürat devam ederken yurttaşlar tarafından yerli aşının son durumu merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen yerli aşı 'TURKOVAC' FAZ 3 çalışmalarının devam ettiği biliniyordu. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm detaylar ve yerli aşı çalışmalarında son durum!
YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor." demişti.
Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yerli aşı hakkında açıklama bekleniyor.
FAZ 3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.