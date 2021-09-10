Cevizlibağ'da toplu taşımada yoğunluk! Trafik durma noktasına geldi vatandaşlar tepkili





Yoğunluktan dolayı, zor geliyoruz, zor biniyoruz. Koronavirüsün de olması biraz korkutuyor ama maskemizi indirmeden kurallara uyarak gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da tramvaya gidiyorum. Tramvay da aynı şekilde yoğun okullar başladığı için aşırı bir yoğunluk var" diye konuştu.

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