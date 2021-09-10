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    • 10.09.2021 11:04
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    Cevizlibağ'da toplu taşımada yoğunluk! Trafik durma noktasına geldi vatandaşlar tepkili

    İstanbul'da toplu taşıma ızdırabı sürüyor. Haftanın son iş gününde, yağışlı havanın da etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve trafikte yoğunluk oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kalabalığıa dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere koronavirüs tehlikesini hatırlattı.

    İstanbul’da yolculuk çilesi

    Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Yüz yüze eğitimin ilk haftasında toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle araçlarını tercih edenler, Cevizlibağ'da trafik oluşturdu.



    Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu tramvay durağında da yoğunluk vardı gelen tramvayların da dolu olması nedeniyle durakta bekleyenler tramvaya binerken zaman zaman zorlandı.

    "OKULLAR AÇILDIĞI İÇİN AŞIRI BİR KALABALIK VAR"
    Metrobüs ile Beylikdüzü'nden tramvaya binmek için Cevizlibağ'a gelen Kamil Yurdabak "Metrobüs şu anda çok kalabalık okullar yeni açıldığı için aşırı bir kalabalık var.



        Yoğunluktan dolayı, zor geliyoruz, zor biniyoruz. Koronavirüsün de olması biraz korkutuyor ama maskemizi indirmeden kurallara uyarak gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da tramvaya gidiyorum. Tramvay da aynı şekilde yoğun okullar başladığı için aşırı bir yoğunluk var"         diye konuştu.

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