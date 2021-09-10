İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine operasyon: 126 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde defalarca İran'a giriş çıkış yaptığı tespit edilen ve Ağrı Gürbulak Sınır kapısını kullanan bir TIR'ı izlemeye aldı.
NARKOTİK 1 YIL BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALDI.
TIR' şoförünün her giriş ve çıkışta değiştirildiği belirlendi. Narkotik polisi TIR'ı ve sürücülerini 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 6 Ekim Pazar günü Narkotik ekipleri yine Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren TIR'ı takibe alan ekipler, Mersin'e gelindiğinde TIR'a operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda TIR'ın gizli bölmesinden 126 kilogram eroin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, çete lideri H.K.'nın operasyon sırasında Suriye'ye kaçmak isterken, Hatay'da gözaltına alındığı öğrenildi.