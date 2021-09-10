Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2021 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 11:26
    ABONE OL

    İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine operasyon: 126 kilogram eroin ele geçirildi

    İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Mersin’de çeteye ait bir TIR’da 126 kilogram eroin ele geçirildi. Çete lideri, H.A., isimli kişi ve beraberindeki 16 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul merkezli 7 ilde zehir tacirlerine operasyon

    İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde defalarca İran'a giriş çıkış yaptığı tespit edilen ve Ağrı Gürbulak Sınır kapısını kullanan bir TIR'ı izlemeye aldı.

    NARKOTİK 1 YIL BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALDI.
    TIR' şoförünün her giriş ve çıkışta değiştirildiği belirlendi. Narkotik polisi TIR'ı ve sürücülerini 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 6 Ekim Pazar günü Narkotik ekipleri yine Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren TIR'ı takibe alan ekipler, Mersin'e gelindiğinde TIR'a operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda TIR'ın gizli bölmesinden 126 kilogram eroin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, çete lideri H.K.'nın operasyon sırasında Suriye'ye kaçmak isterken, Hatay'da gözaltına alındığı öğrenildi.

        16 çete üyesi ise İstanbul merkezli olmak üzere, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Tekirdağ'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan çete lideri ve üyeleri sorgulanmak üzere uçakla İstanbul'a getirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete lideri ve 16 kişi dün adliyeye sevk edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen narkotik maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çarşaflı kadını zincire bağladılar! Skandal mizansen
        Haberler Güncel İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine operasyon: 126 kilogram eroin ele geçirildi
            SON DAKİKA