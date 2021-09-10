İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine operasyon: 126 kilogram eroin ele geçirildi

NARKOTİK 1 YIL BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALDI.

TIR' şoförünün her giriş ve çıkışta değiştirildiği belirlendi. Narkotik polisi TIR'ı ve sürücülerini 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 6 Ekim Pazar günü Narkotik ekipleri yine Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren TIR'ı takibe alan ekipler, Mersin'e gelindiğinde TIR'a operasyon düzenledi.