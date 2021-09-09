Son dakika:Memurlar dikkat! Aşı ya da test uygulaması kamu kurumlarında da geçerli olacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Eylül itibari ile salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildi.
İşyerlerinde personellerden aşı ya da PCR testi istenmeye başlanmışken Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gönderdiği yazı ile kamu kurumlarında da aynı kural geçerli olacak.
Bakanlığın 2 Eylül tarihinde yayınlanan genelgesinde şu ifadelere yer verildi:
Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.
Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.
Buna göre;
İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.
Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.