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    • 09.09.2021 18:27
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    Son dakika:Memurlar dikkat! Aşı ya da test uygulaması kamu kurumlarında da geçerli olacak

    Türkiye 6 Eylül itibari ile salgınla mücadelede yeni bir döneme geçti. İşyerlerinde personellerden aşı ya da PCR testi istenmeye başlandı. Gelen son dakika bilgisine göre Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu kurumlarına gönderilen yazı ile aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi.

    O kural kamu kurumlarında da geçerli olacak!

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Eylül itibari ile salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildi.

    İşyerlerinde personellerden aşı ya da PCR testi istenmeye başlanmışken Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gönderdiği yazı ile kamu kurumlarında da aynı kural geçerli olacak.

    Bakanlığın 2 Eylül tarihinde yayınlanan genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

    Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.

    Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

    Buna göre;
    İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

    Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

        AŞI OLMAYANLARDA HAFTADA 1 PCR TESTİ
        COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

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