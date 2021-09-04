Ya aşı ya test! Çalışanlar ne yapacak? İş yerinde aşı zorunlu mu? İşten atma olur mu? İşte merak edilenler

İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi. Pazartesi gününden itibaren iş yerlerinde bu konuda tedbirler alınacak ve uygulama da başlayacak.
Çalışma Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin uygulanmasını izlemenin bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.
Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Bu doğrultuda, bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2 Eylül 2021 tarihli genel yazı 81 il valiliğine gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır. Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacaktır."
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği konusu yasal düzenleme ile güvence altına alınmıştır. Bu yasada hem işverenlere hem de çalışanlara sorumluluklar yüklenmiş bunun denetim görevi de Çalışma Bakanlığı'na verilmiştir. Burada salgına yol açan Covid ile ilgili de ayrı bir risk değerlendirmesi yapılarak uzmanların belirlediği önlemleri alma zorunluluğu da bulunmaktadır.