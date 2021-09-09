Sağlık Bakanı açıklama son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayaak? Fahrettin Koca bugün neyi açıklayacak?

Gündemde yoğun bir şekildde 'Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." dedi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar büyük bir merakla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına odaklandı. İşte detaylar!