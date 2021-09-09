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    • 09.09.2021 18:07
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    Sağlık Bakanı açıklama son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayaak? Fahrettin Koca bugün neyi açıklayacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla büyük bir merak uyandırdı. Bakan Koca yaptığı payaşımda, '18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım.' ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan, bugün, 100 milyon doz aşı sayısına ulaşıldığı paylaşılmıştı. Bakan Koca paylaşımında bu konuya değindi. Peki, Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00’de neyi açıklayacak?

    Gündemde yoğun bir şekildde 'Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." dedi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar büyük bir merakla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına odaklandı. İşte detaylar!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanı açıklama son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayaak? Fahrettin Koca bugün neyi açıklayacak?
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