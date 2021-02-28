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    şimdi de bir şişe suya 19 TL istedi: Sosyal medyada gündem oldu

    Uçaklarda maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak için türlü yollar bulan 'ya ait Havayolları şimdi 19 TL'lik su ile gündem oldu. Daha önce rötarlarıyla şikayetlere konu olan ve valizlerden fazla para alan Pegasus uçak içi ikramları da kazanca dönüştürmüştü. Üstelik fahiş fiyatla satılan ikramlar yolcuların büyük tepkilerine yol açmıştı. Son olarak bir küçük şişe içme suyunu 19 TL'ye satmaya başlayınca sosyal medyada vatandaşın gündemine yeniden oturdu.

    PegaSUs kazığı

    Uçaklarda maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak için türlü yollar bulan 'ya ait Pegasus Havayolları şimdi 19 TL'lik su ile gündem oldu. Daha önce rötarlarıyla şikayetlere konu olan ve valizlerden fazla para alan Pegasus uçak içi ikramları da kazanca dönüştürmüştü.

    Üstelik fahiş fiyatla satılan ikramlar yolcuların büyük tepkilerine yol açmıştı. Son olarak bir küçük şişe içme suyunu 19 TL'ye satmaya başlayınca sosyal medyada vatandaşın gündemine yeniden oturdu.

    Vatandaşlar hem tepki gösterdi hem de esprili mesajlar attılar.

    Bu parayla bir damacana su alıyorum. Teşekkürler
    19 TL'ye su satmak keriz silkeleme yöntemlerinden birisi galiba
    Pandemide uçamadılar. Zararı sudan çıkartıyorlar
    Artık işin suyu çıktı. Ayıp 3 liralık suyu 19 liraya satıyorlar
    Havalanınca suyun fiyatı da havalanmış...

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