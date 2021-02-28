Uçaklarda maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak için türlü yollar bulan Ali Sabancı'ya ait Pegasus Havayolları şimdi 19 TL'lik su ile gündem oldu. Daha önce rötarlarıyla şikayetlere konu olan ve valizlerden fazla para alan Pegasus uçak içi ikramları da kazanca dönüştürmüştü.

Üstelik fahiş fiyatla satılan ikramlar yolcuların büyük tepkilerine yol açmıştı. Son olarak bir küçük şişe içme suyunu 19 TL'ye satmaya başlayınca sosyal medyada vatandaşın gündemine yeniden oturdu.

Vatandaşlar hem tepki gösterdi hem de esprili mesajlar attılar.

Bu parayla bir damacana su alıyorum. Teşekkürler Pegasus

19 TL'ye su satmak keriz silkeleme yöntemlerinden birisi galiba

Pandemide uçamadılar. Zararı sudan çıkartıyorlar

Artık işin suyu çıktı. Ayıp 3 liralık suyu 19 liraya satıyorlar

Havalanınca suyun fiyatı da havalanmış...