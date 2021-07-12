Pegasus uçağında kokpit ve kabin personeli birbirine girdi! Saatlerce bekletilen yolcular isyan etti

Pegasus Havayolları'nın Trabzon-İstanbul seferi öncesi kokpit ve kabin personeli arasında tartışma çıktığı öğrenildi.





GÖREVLİ EKİP BİRBİRİNE GİRDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saat 20.15'te kalkış yapması planlanan Pegasus Havayolları'nın Trabzon seferini yapan uçağın kokpit ve kabin ekibi arasında tartışma çıktı.





SAATLERCE BEKLEYEN YOLCULAR İSYAN ETTİ

Yaşanan tartışma nedeniyle uçuş ekibinin bir kaç kez değiştiği ifade edildi. Yaklaşık 3,5 saat uçak içerisinde bekletilen yolcular da duruma isyan etti.





Uçağın pilotunun "Bağırdık tepki gösterdik, gelsin yeni ekip uçağı uçursun" şeklinde konuştuğu iddia edildi. İstanbul Sabiha Gökçen havalimanının Trabzon uçağının olduğu perona çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.







HER YIL BİR SKANDAL

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, 2 Şubat 2020'de inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetmişti.