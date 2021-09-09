Nevşehir İl Özel İdaresi'nden Cumhuriyet'in 'Hacıbektaş’a gönderilen ödeneğin yüzde 60’ı kesildi' haberine yalanlama!

Bu nedenle Hacıbektaş'ın ülkemiz inanç ve kültür turizmi açısından önemli merkezlerinden birisi olması nedeniyle ulaşım alt yapısının iyileştirilmesi, turistik yolların standartlarının artırılması ve bölge turizminin gelişmesine katkı sağlaması amacı ile İl Özel İdaremizce 25.03.2021 tarih ve 3230 sayılı yazıları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödeneğin Hacıbektaş hizmetlerinde kullanılması için İl Genel Meclisi 02.08.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar almıştır.

ÇALIŞMALARIN BEDELİ 5 MİLYON LİRANIN DA ÜZERİNE ULAŞTI

Bu kapsamda çalışmalar ivedilikle başlatılarak Hacıbektaş Belediyesi imar yollarında 1. ve 2. kat asfalt kaplama ve yol çizgi boyası uygulamaları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bedeli ise talep edilen 5 milyon liranın da üzerinde bir rakama ulaşmış ve çalışmalar devam etmektedir.