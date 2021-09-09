MEB ek atama takvimi son dakika! 15 bin öğretmen ek atama ön başvuruları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları nasıl olur? Başvuru şartları...

15 bin ek atama takvimi son dakika belli oldu. Dün Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 15 bin ek atama yapılacağı duyurulmuştu. Öğretmenler tarafından ek atamalara ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca meydana getirilen açıklamada, ön müracaat ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınacağı tarihlerle ilgili detaylar bugün belli oldu. MEB ek atama takviminde öğretmen ek tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih de bu kapsamda belli oldu. Peki, 15 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? MEB ek tayin ön başvuruları ne zaman? İşte MEB ek tayin takvimine dair merak edilenler!
15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamada, Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arası olarak duyurulurken atama sonuçlarının açıklanacağı tarih 31 Ocak 2022 olarak açıklandı.
İşte o takvim:
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "2021 yılı Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.