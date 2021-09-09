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    MEB ek atama takvimi son dakika! 15 bin öğretmen ek atama ön başvuruları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları nasıl olur? Başvuru şartları...

    15 bin öğretmen ek atama takvimi belli oldu. 8 Eylül Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 bin yeni öğretmen atama yapılacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınacağı tarihlerle ilgili detaylar bugün belli oldu. MEB ek atama takviminde öğretmen ek atama sonuçlarının açıklanacağı tarih de bu kapsamda belli oldu. Peki, 15 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? MEB ek atama ön başvuruları ne zaman? İşte MEB ek atama takvimine dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB ek atama takvimi son dakika! 15 bin öğretmen ek atama ön başvuruları ne zaman?

    15 bin ek atama takvimi son dakika belli oldu. Dün Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 15 bin ek atama yapılacağı duyurulmuştu. Öğretmenler tarafından ek atamalara ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca meydana getirilen açıklamada, ön müracaat ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınacağı tarihlerle ilgili detaylar bugün belli oldu. MEB ek atama takviminde öğretmen ek tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih de bu kapsamda belli oldu. Peki, 15 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? MEB ek tayin ön başvuruları ne zaman? İşte MEB ek tayin takvimine dair merak edilenler!

    15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    MEB'den yapılan açıklamada, Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arası olarak duyurulurken atama sonuçlarının açıklanacağı tarih 31 Ocak 2022 olarak açıklandı.

    İşte o takvim:

    MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

    Başkan Erdoğan öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "2021 yılı Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

        BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

        3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

        4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

        Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır
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