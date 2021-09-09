Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında bir FETÖ'cü evindeki gizli bölmede yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan FETÖ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda terör faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç.'nin yakalanması için adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
YAKALANMAMAK İÇİN GİZLİ BÖLME YAPTIRMIŞ
Gözaltına alınan şüphelilerden U.N., herhangi bir aramada yakalanmamak için daha önceden hazırladığı gizli bölmede saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.