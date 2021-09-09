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    • 09.09.2021 22:37
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    Firari FETÖ'cü evindeki gizli bölmede yakalandı!

    Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Polis, bir şüpheliyi evindeki gizli bölmede yakaladı. İşte detaylar...

    DHA
    Firari FETÖ’cü bakın nereden çıktı

    Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında bir FETÖ'cü evindeki gizli bölmede yakalandı.

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan FETÖ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Bu kapsamda terör faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç.'nin yakalanması için adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.



    YAKALANMAMAK İÇİN GİZLİ BÖLME YAPTIRMIŞ
    Gözaltına alınan şüphelilerden U.N., herhangi bir aramada yakalanmamak için daha önceden hazırladığı gizli bölmede saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

        Operasyonda 2 adet tabanca, 17 adet cep telefonu, şüphelilere ait sahte kimlikler, çok sayıda flaş bellek, sim kart, harddisk gibi dijitaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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