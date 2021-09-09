Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.





YAKALANMAMAK İÇİN GİZLİ BÖLME YAPTIRMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden U.N., herhangi bir aramada yakalanmamak için daha önceden hazırladığı gizli bölmede saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.