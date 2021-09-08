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    • 08.09.2021 14:57
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    İP ile CHP arasında çıkar çatışması! İP'li Aytun Çıray CHP'li belediyelere isyan etti: Bizi de görün

    2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ters düşen CHP ve İP şimdi de yerelde çıkar çatışmasına düştü. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'li belediyelere manidar uyarılarda bulundu. CHP'li belediyelerin kendilerini "çok fazla gözetmedikleri" imasında bulunan Çıray, "Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de hassasiyet göstermeleri gerek" dedi.

    CHP’li belediyelere isyan etti: Bizi de görün

    İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "TEŞKİLATLARIMIZ ŞİKAYETÇİ"
    İYİ Parti teşkilatlarında tüm şikayetlerin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu söyleyen Çıray, CHP'li belediyelere uyarıda bulundu.

    "PARTİMİZE HASSAS OLSUNLAR"
    Çıray, "Yerel yöneticilere çağrıda bulunmak istiyorum. Millet İttifakı konusunda gerekli hassasiyeti herkes göstermeli. Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerini de belli bir hakkaniyet içinde gözetmeleri gerek" dedi.

    "KÜÇÜK HESAPLAR YAPMASINLAR"
    Türkiye'nin bir var olma süreci yaşadığını vurgulayan Çıray, CHP'li belediyelere yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzde başkanlık seçimi var. Bu seçim Türkiye'nin bir varoluşsal sorunu. O nedenle hiç kimse şimdiden küçük hesaplar yapmasın.

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    Haberler Güncel İP ile CHP arasında çıkar çatışması! İP'li Aytun Çıray CHP'li belediyelere isyan etti: Bizi de görün
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