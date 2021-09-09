CHP'de vukuat bitmiyor! Tunç Soyer'in atadığı müdür, kadın ilçe başkanının kafasını yardı

Bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içerisinde yaşanan taciz skandalları bitmek bilmiyor.
Fatih Özkurt
Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz haftalarda Buca'da gerçekleştirdiği ziyarette protokol müdürlüğüne atadığı emekli albay Fatih Özkurt'un uygulamaları kavga çıkardı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Özkurt, ziyarette içeriye girmeye çalışan CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ile tartıştı, ayrıca İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya ile de kavgaya tutuştu. Yumruklar ve küfürler havada uçuşurken Özkurt, çıkan arbede sırasında Hacer Taş Gültepe'yi iktirdi. Yere düşen Gültepe'nin kafası yarıldı.