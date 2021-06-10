CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'e (41), bir kafeteryada Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçesi belli oldu.
Mahkeme, gerekçeli kararında Z.Y.'nin anlatımlarının kamera görüntüleriyle uyumlu olduğunu bildirerek, "Müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesi hayatın olağan akışına aykırı" dedi. Karagöz'ün anlatımlarının ise, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.
"SANIK, MANTIKLI AÇIKLAMALARDA BULUNAMADI"
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Umut Karagöz'e, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verdiği 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Güvenlik kameralarınca Karagöz'ün, Z.Y.'yi saçlarından tutarak, sürüklemesi le tuvalette yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı olayının ardından pantolonunu düzeltmesinin görüntülendiği bildirilen gerekçeli kararda, sanığın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.