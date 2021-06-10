"YALAN SÖYLEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Gerekçeli kararda müşteki Z.Y.'nin beyanlarıyla ilgili, "Sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmaması, müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, Z.Y.'nin hemen akabinde tanıklara olayı anlatması ve makul bir süre içinde adli makamlara olayı taşıması, ayrıntılı, samimi ve istikrarlı beyanlar, dosyada mevcut bilirkişi raporu, kamera görüntülerinin de Z.Y.'nin iddialarını desteklemesi, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği mahkemece kabul edilmiştir" denildi.