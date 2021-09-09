Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan iş arayanlara müjde! 20 bin kişi alınacak! Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede?

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ NEDİR, NEREDE?

Batı Anadolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Batı Anadolu Serbest Bölgesi İAşağıkırıklar mevkisinde 2,5 milyon metrekare alanda kurulacak iş sahasıdır.

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Kentte endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye de iş imkanı doğdu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz." dedi.

Muş, Bakanlık olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek "Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak." diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da tarihi bir noktada olduklarını ve ülkeye çok önemli bir yatırım yapıldığını dile getirdi. Ülkenin pandemiye rağmen ekonomide hızlı bir büyüme refleksi gösterdiğini söyleyen Koştu, ''Rakamlar hepimiz için çok heyecan verici. Burada 2,4 milyon metrekare alan bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu ülkemiz kalkınmasında refahında ve istihdam yaratması noktasında heyecan veren bir konu.'' ifadelerini kullandı.