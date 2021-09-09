Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2021 09:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2021 09:48
    ABONE OL

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan iş arayanlara müjde! 20 bin kişi alınacak! Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede?

    Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye istihdam sağlanması ve bu suretle bölge ekonomisini canlandırılması hedefleniyor. İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan iş sahasının kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 20 bin kişiye iş kapısı olacağını duyan vatandaşlar Batı Anadolu Serbest Bölgesi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede?

    takvim.com.tr
    Resmi Gazete’de yayımlandı! Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede?

    İzmir'de kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi kentin kaderini değiştirecek. 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan projenin ülke ekonomisine katkısını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu açıkladı. Koştu, ''Burada yaklaşık 20 bin kişi istihdam edilecek. Burada hızlıca yatırımlar yükselmeye başlayacak. Bu yatırımlar ülke ekonomisine özellikle ihracatımıza çok büyük katkılar sağlayacak ve refahı yükseltecek.'' dedi. Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 20 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyan vatandaşlar 'Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede?' şeklindeki soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

    BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ NEDİR, NEREDE?

    Batı Anadolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Batı Anadolu Serbest Bölgesi İAşağıkırıklar mevkisinde 2,5 milyon metrekare alanda kurulacak iş sahasıdır.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: 20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI!

    Kentte endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye de iş imkanı doğdu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz." dedi.

    Muş, Bakanlık olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek "Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak." diye konuştu.

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da tarihi bir noktada olduklarını ve ülkeye çok önemli bir yatırım yapıldığını dile getirdi. Ülkenin pandemiye rağmen ekonomide hızlı bir büyüme refleksi gösterdiğini söyleyen Koştu, ''Rakamlar hepimiz için çok heyecan verici. Burada 2,4 milyon metrekare alan bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu ülkemiz kalkınmasında refahında ve istihdam yaratması noktasında heyecan veren bir konu.'' ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ataklı TSK’yı hedef aldı!
    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan iş arayanlara müjde! 20 bin kişi alınacak! Batı Anadolu Serbest Bölgesi nedir, nerede?
        SON DAKİKA