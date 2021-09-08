Kaçak yollardan yurda giren DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yasadışı yollardan yurda giriş yapan DEAŞ'lı 1 terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 'Terör Örgütüne Üye Olma Suçu'ndan aranan DEAŞ mensubu yabancı uyruklu A.E.İ.'nin yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
ADLİ İŞLEMLERE BAŞLATILDI
Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu A.E.İ., 5 Eylül Pazar günü Yeniköseli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ mensubu hakkında adli işlemlere başlandı.