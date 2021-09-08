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    • 08.09.2021 21:38
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    15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak? MEB 15.000 öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak 2021?

    15 bin ek atama branş dağılımı hakkında detaylar öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelen son dakika açıklamada 15 bin yeni ek öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu. Erdoğan açıklamasında, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Yeni atamalar duyurulunca heyecan yeniden körüklendi. Peki, 15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak? MEB 15.000 öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak?

    Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Başkan Erdoğan tarafından öğretmenleri yeni müjde duyuruldu. Başkan Erdoğan açıklamasında 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından atamalar hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, 15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak? MEB 15.000 öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    15 BİN EK ATAMA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK? MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

    15 bin ek atamaya ilişkin kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

    "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz ile erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

        3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

        4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



        Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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        15 bin öğretmen ataması yapılacak
        Haberler Güncel 15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak? MEB 15.000 öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak 2021?
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