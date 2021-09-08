15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak? MEB 15.000 öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak 2021?

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Başkan Erdoğan tarafından öğretmenleri yeni müjde duyuruldu. Başkan Erdoğan açıklamasında 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından atamalar hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, 15 bin ek atama branş dağılımı nasıl olacak? MEB 15.000 öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
15 BİN EK ATAMA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK? MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
15 bin ek atamaya ilişkin kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz ile erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor.