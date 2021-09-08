Ek atama 2021 son dakika! 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı 2021?

Öğtemen ek atama başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafınca, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı? Sorularına cevap aranıyor. İşte detaylar!
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.