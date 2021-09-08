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    Ek atama 2021 son dakika! 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı 2021?

    Öğtemen ek atama başvuruları hakkında aramalar büyük bir hız hazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ek atama 2021 son dakika! 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı?

    Öğtemen ek atama başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafınca, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı? Sorularına cevap aranıyor. İşte detaylar!

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamaları yapılacağını açıkladı. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim camiasına müjde vermek istediğini belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

    "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz ile erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

        3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

        4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

        Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır
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        Haberler Güncel Ek atama 2021 son dakika! 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atama kontenjanları açıklandı mı 2021?
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