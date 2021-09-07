YURTKUR kayıt belgeleri ve evraklar! KYK yurt başvuru ekranı! 2021-2022 KYK yurt ve burs burs başvurusu yap!

gsb.gov.tr: 2021-2022 KYK yurt ve burs burs başvurusu yap detayı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili milyonlarca öğrenci inceleme yapar iken gözler ileriki resmi bildirime çevrildi. Her geride bıraktığımız gün inceleyen öğrencilerin adedi artarken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama bekleniyordu. Bu anlamda son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yönelik yeni dönem için başvuruların başladığını açıkladı. Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Peki YURTKUR kayıt belgeleri ve evrakları neler? İşte KYK yurt başvuru ekranı!
KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu
Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yönelik yeni dönem için başvuruların başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.