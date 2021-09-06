gsb.gov.tr: GSB son dakika: KYK yurt başvuruları! YURTKUR kayıtları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru ekranı 2021!

2021 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı? KYK yurt başvurusu başladı mı? Türkiye'nin her yerinde KYK yurtlarında her yıl yüzbinlerce öğrenci konaklayabiliyor. Öğrenciler, huzurlu ve güvenli bir şekilde konaklama imkanı yakalıyor. Bu yılın yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki; KYK yurt başvurusu başladı mı? İşte; 2021 KYK yurt başvuru ekranı!