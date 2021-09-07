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    • 07.09.2021 19:56
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

    "İSTEDİĞİMİZ SONUÇ TEDBİR VE AŞIYA BAĞLI"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" açıklamasında bulundu.

    6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


            29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

                    25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

                    24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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