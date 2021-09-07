Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.



"İSTEDİĞİMİZ SONUÇ TEDBİR VE AŞIYA BAĞLI"

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" açıklamasında bulundu.