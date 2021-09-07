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    Son dakika: Başkan Erdoğan Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi’yi resmi törenle karşıladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi resmi törenle karşıladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.

    Konuk Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Tshisekedi'ye protokol kapısına kadar eşlik etti.

    21 PARE TOP ATIŞI
    Başkan Erdoğan, Tshisekedi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tshisekedi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

    Tshisekedi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



    Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tshisekedi, merdivenlerde Türkiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tshisekedi, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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