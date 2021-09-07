MSB duyurdu: Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Yıldırım bölgesine düzenlenen havaharekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2021
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ydbuhjj9Di