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    • 07.09.2021 18:02
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    MSB duyurdu: Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Yıldırım bölgesine düzenlenen havaharekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.



    Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.



    İşte o paylaşım;


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