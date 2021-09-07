MSB duyurdu: Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi





Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.