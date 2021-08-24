Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP'de büyük kavga

İşte Mahmut Övür'ün "CHP'de büyük kavga" başlıklı yazısından bir bölüm:.
Son 10 yılda 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünlerde adeta siyasi hayatının "nirvana"sında. Öyle bir havada ki yarın seçim olsa tek başına iktidar olacağına inanıyor. Tabii CHP olarak değil, "iç ve dış dostları"yla birlikte. Bundan da hiç rahatsızlık duymuyor.
Ama aynı zamanda, siyasi tarihimizin en marjinal partilerinin bile başvurmadığı kadar açık ve seçik bir "yalan" siyaseti izliyor.
Aslında bu siyasetin ipuçlarını ilk günden itibaren gömüştük.
Kimi zaman Gandi oldu, kimi zaman Che Guevara numarası çekti, kimi zaman ülkücü pozu takındı, kimi zaman "CEHAPE Zihniyeti" diyerek FETÖ'cülere göz kırptı, bırakın HDP'yi "YPG bize mi saldıracak?" diyerek o çevreye de açık destek verdi.
Ama samimi "Atatürkçüleri" de partiden kovdu.