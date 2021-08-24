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    • 24.08.2021 09:11
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: CHP'de büyük kavga

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde iddialı söylemlerle iktidara yürdüğünü düşünedursun parti içinde kazan kaynıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu arasında soğuk savaş devam ederken 5 ilçe teşkilatı da istifa ettirildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de parti içinde kavgayı "Birbirine "bölücü" ve "çete" diyen kadrolar, sadece "Erdoğan düşmanlığı"yla bir arada tutuluyor. Anlayacağınız, içerideki kavga çok derin ve patladı patlayacak." sözleriyle anlattı.

    CHP içindeki büyük kavga

    İşte Mahmut Övür'ün "CHP'de büyük kavga" başlıklı yazısından bir bölüm:.

    Son 10 yılda 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünlerde adeta siyasi hayatının "nirvana"sında. Öyle bir havada ki yarın seçim olsa tek başına iktidar olacağına inanıyor. Tabii CHP olarak değil, "iç ve dış dostları"yla birlikte. Bundan da hiç rahatsızlık duymuyor.

    Ama aynı zamanda, siyasi tarihimizin en marjinal partilerinin bile başvurmadığı kadar açık ve seçik bir "yalan" siyaseti izliyor.

    Aslında bu siyasetin ipuçlarını ilk günden itibaren gömüştük.

    Kimi zaman Gandi oldu, kimi zaman Che Guevara numarası çekti, kimi zaman ülkücü pozu takındı, kimi zaman "CEHAPE Zihniyeti" diyerek FETÖ'cülere göz kırptı, bırakın HDP'yi "YPG bize mi saldıracak?" diyerek o çevreye de açık destek verdi.

    Ama samimi "Atatürkçüleri" de partiden kovdu.

        Bu siyasi bir maharet mi yoksa derin bir devşirme operasyonu mu kimse bilmiyor. İşin garip tarafı, partiyi birlikte yönettiği kadroları da kendisine benzetti. Hepsi de siyaset üretmeden iktidar olunacağına inanıyor.

        Oysa bu tablo sadece görüntüden ibaret... Bugün CHP'nin içi, tarihinde hiç görülmediği kadar kaotik, hiç görülmediği kadar birbirine güvenmeyen, sevmeyen aktörlerden oluşuyor. Birbirine "bölücü" ve "çete" diyen kadrolar, sadece "Erdoğan düşmanlığı"yla bir arada tutuluyor.

        Anlayacağınız, içerideki kavga çok derin ve patladı patlayacak.

        İSTANBUL'DA 5 İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİRİLDİ
        Kavganın merkezinde de İstanbul var. Ama sadece İstanbul değil, Anadolu da kaynıyor. Düşünün iktidara yürüdüğünü söyleyen CHP'nin örgütlerinde önseçim yapılmıyor, Meclis'te grup başkanvekilleri atamayla geliyor, birçok il "kayyum"larla yönetiliyor ve birbiri ardına yönetimler istifa ediyor. İktidara yürüyen hiçbir partide böyle bir tablo görülmüş değil.

        ..."

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