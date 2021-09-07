Provokatif Mahsun Kırmızıgül metro simgesinin değişmesinden rahatsız oldu

CHP'lilerin ardından sanatçı görünümlü Mahsun Kırmızıgül, metro simgesinin değişmesinden rahatsız oldu.

Muhalif kimliği ile tanınan ve daha önce terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Kırmızıgül, sosyal medya hesabından, "Alamanyadan neyimiz eksik." paylaşımını yaptı. AK Parti'nin yeniliklerine karşı cephe alan Kırmızıgül metro simgesinden de tedirgin oldu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN SKANDALLARI

Terör örgütü sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümü sonrası sosyal medyadan mesaj yayımlayan Mahsun Kırmızıgül skandal ifadeler kullandı. Terör destekçisi Bölek'i savunacak kadar ileri giden Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.