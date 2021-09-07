Soyağacı hizmetinde yeni uygulama! Artık nüfus müdürlüğüne gitmenize gerek yok!

İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

AİLE SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.