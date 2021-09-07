Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde skandal sözler sarf eden Cihat Tamer'e tepki: Korsan beyanat!

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İNANCI TİYATRONUN KARŞISINA KOYUP SİYASİ BİR ÇIKIŞ YAPMAK İSTEDİ

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un aramızdan ayrıldığı gün cenaze töreninde Cihat Tamer'in yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. Tamer'in "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz." Sözleri merhumun cenazesinde hiç hoş olmadı. Cenazeye katılanların bile kendi aralarında homurdanmasına sebep olan ve 'Ne alakası var?' şeklinde yorumlanan sözlerine bir tepki de Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'ten geldi.

"KORSAN BEYANAT"

Cenaze töreninde böyle bir açıklama yapılmasını korsan beyanat olarak nitelendiren Birecik, "Meydanı boş buldular, artık birilerinin bunlara üst dilde söyleyip hadlerini bildirmesi, entelektüel olarak bu fikirleri ezmesi lazım" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Geçen Yunanistan'da bakanlar kurulu değişti, başpiskopos önünde biri İncil'e el basarak diğerleri de ona tutunarak yemin etti, medeniyet beşiği sözde topraklarda.