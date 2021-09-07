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    • 07.09.2021 09:44
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    Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde skandal sözler sarf eden Cihat Tamer'e tepki: Korsan beyanat!

    Cihat Tamer, Ferhan Şensoy için düzenlenen cenaze töreninde amacını ve haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu. Provokatif söylemlerle gündeme gelme çabasına girişen Tamer, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı" ifadelerini kullandı. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik, Cihat Tamer'in çıkışı için "Korsan beyanat" ifadelerini kullandı.

    Skandal sözlere tepki: Korsan beyanat!

    Geçtiğimiz günlerde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy için, son yolculuğuna uğurlanmadan önce veda töreni düzenlendi.

    Konuşma yapan isimler arasında, Türkiye'nin "Mahallenin Muhtarları" dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.

    Tamer, konuşma amacını ve haddini aşan skandal sözler sarf ederek hükümeti hedef aldı.

    Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer, buna rağmen inadına tiyatro yaptıklarını belirterek, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı" ifadelerini kullandı.

    "KORSAN BEYANAT"
    Sabah yazarı İlker Gezici bugünkü yazısında konuya ilişkin usta oyuncu ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'in çarpıcı tespit ve tepkilerini okurlarıyla paylaştı.

    İşte Gezici'nin yazısından öne çıkanlar:

    İNANCI TİYATRONUN KARŞISINA KOYUP SİYASİ BİR ÇIKIŞ YAPMAK İSTEDİ
    Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un aramızdan ayrıldığı gün cenaze töreninde Cihat Tamer'in yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. Tamer'in "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz." Sözleri merhumun cenazesinde hiç hoş olmadı. Cenazeye katılanların bile kendi aralarında homurdanmasına sebep olan ve 'Ne alakası var?' şeklinde yorumlanan sözlerine bir tepki de Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'ten geldi.

    "KORSAN BEYANAT"
    Cenaze töreninde böyle bir açıklama yapılmasını korsan beyanat olarak nitelendiren Birecik, "Meydanı boş buldular, artık birilerinin bunlara üst dilde söyleyip hadlerini bildirmesi, entelektüel olarak bu fikirleri ezmesi lazım" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Geçen Yunanistan'da bakanlar kurulu değişti, başpiskopos önünde biri İncil'e el basarak diğerleri de ona tutunarak yemin etti, medeniyet beşiği sözde topraklarda.

        BU NE DİN ALERJİSİDİR?
        Bu ne din alerjisidir! Dine alerjili sanatçı varsa sakın Dostoyevski okumasın, zira muhterem, hayatı boyunca çalışma odasının penceresi kilise görmüyorsa, o evde özellikle oturmadı. Sakın Arthur Rimbaud'un şiirlerini okumasınlar, adamcağız 'Allah Kerim' diye öldü... Zinhar Shakespeare oyunlarına ilişmesinler, Hamlet oyununda arkadaşı Horatio'ya şöyle der: 'Serçenin ölümünde bile bir bildiği vardır kaderin...'

        MÜNİR ÖZKUL VE RASİM ÖZTEKİN'E DE SAYGISIZLIK!
        Birecik, Tamer'in 'Şimdi o Rasim'ine Münir abisine kavuştu. Orada bir meyhanede hep birlikte kafayı çekiyorlar' sözüne karşılık olarak da şu yanıtı verdi: "Bu arada gökyüzünde meyhane yok, kaynak dört semavi din!"

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        Haberler Güncel Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde skandal sözler sarf eden Cihat Tamer'e tepki: Korsan beyanat!
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