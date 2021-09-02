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    • 02.09.2021 19:40
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    Cihat Tamer'in kindarlığı dindarlara! Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde amacını aşan ilkel ve kültürsüz sözler...

    Cihat Tamer, Ferhan Şensoy için düzenlenen cenaze töreninde amacını ve haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu. Provokatif söylemlerle gündeme gelme çabasına girişen Tamer, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı" ifadelerini kullandı. Cihat Tamer'in bu yersiz açıklamalarına kimse anlam veremezken sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cihat Tamer’in kindarlığı dindarlara! Skandal sözler

    Geçtiğimiz gün kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy için, bugün son yolculuğuna uğurlanmadan önce veda töreni düzenlendi.

    Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yaptığı törende, sanat camiasından birçok isim bir araya gelip Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdi.



    Konuşma yapan isimler arasında, Türkiye'nin "Mahallenin Muhtarları" dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.

    Tamer, konuşma amacını ve haddini aşan skandal sözler sarf ederek hükümeti hedef aldı.



    ÜLKEYİ DİN BAĞIMLISI HÜKÜMETLER YÖNETİYOR
    Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer, buna rağmen inadına tiyatro yaptıklarını belirterek, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı" ifadelerini kullandı.



        "HEP BİRLİKTE BİR MEYHANEDE KAFAYI ÇEKİYORLARDIR"
        Ferhan Şensoy'un 'başka' bir insan olduğunu belirten Tamer, "Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir ağabeyine, Erol ağabeyine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan." ifadelerini kullandı.



        Cihat Tamer'in ilkel, kültürsüz, görgüsüz ve hoşgörüden uzak sözleri sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

        "BU PİS BİR KANDIRMACA"
        Gazeteci Erem Şentürk konuya ilişkin, "Cihat Tamer, Şensoy'un cenaze töreninde, "70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor. 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına yaptı."dedi Bu pis bir kandırmaca. Bu, hayali düşmanla kavga eden sahte kahraman pazarlaması. Ferhat Şensoy'un buna ihtiyacı yoktu" açıklamasında bulundu.



        DİNDARLARA KİN KUSTU
        Bir sosyal medya kullancısı, "Cihat Tamer isimli emekli muhtar, Ferhan Şensoy'un cenazesinde dindarlara kin kustu. Dindar yönetimler diktatör olsaydı, bırak tiyatroyu bu şekilde konuşmaya cüret edemezdin!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.



            DİN DÜŞMANI OLDUĞU TESCİLLENDİ
            Bir başka sosyal medya kullancısı da "Cihat Tamer denilen oyuncunun din düşmanı olduğu tescillendi" dedi.



            Twitter'da yapılan bir diğer paylaşımda da "Din bizim, tiyatro sizin olsun da, öbür tarafta meyhanede bir şeyler içebileceğinizi hiç zannetmiyorum Cihat Tamer. Benden söylemesi" ifadeleri kullanıldı.
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