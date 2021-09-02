Cihat Tamer'in kindarlığı dindarlara! Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde amacını aşan ilkel ve kültürsüz sözler...

Geçtiğimiz gün kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy için, bugün son yolculuğuna uğurlanmadan önce veda töreni düzenlendi.
Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yaptığı törende, sanat camiasından birçok isim bir araya gelip Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdi.
Konuşma yapan isimler arasında, Türkiye'nin "Mahallenin Muhtarları" dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.
Tamer, konuşma amacını ve haddini aşan skandal sözler sarf ederek hükümeti hedef aldı.
ÜLKEYİ DİN BAĞIMLISI HÜKÜMETLER YÖNETİYOR
Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer, buna rağmen inadına tiyatro yaptıklarını belirterek, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı" ifadelerini kullandı.