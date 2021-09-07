İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan kişilerle operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri, büfe ve sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 uzman çavuş, Trakya Üniversitesinde görevli 1 araştırma görevlisi, Bursa Barosuna bağlı 1 avukat, 1 öğretmen ve 9 sivil olmak üzere toplamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen emniyet güçleri bu sabah şüphelilerin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.