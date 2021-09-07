Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Kabil Havalimanı açıklaması: Katar ve ABD ile çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Afganistan'da Taliban'ın hükümet kurma çalışmaları var. Taliban Pençşir hariç bölgeye hakim oldu. Buradaki çatışmaların iç savaşa neden olmamasını umuyoruz. Ülkede ekonomik sıkıntı ve açlık var. BM'in gıda stokunun bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Bizim de Kızılay'ımız bölgeye yardımlarını yapıyor. Bölgede terör sorunu da var. DAEŞ Horasan orada. Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz.

AFGANİSTAN HAVALİMANI

"Şu anda havalimanına uçaklar inip kalkabiliyor. Bazı uçuşlar yenden başladı. Bazı ülkelerin vatandaşları orada kaldı. Bizim de orada vatandaşlarımız var. Bin 400'den fazla kişiyi tahliye ettik. Bin 60 tanesi bizim vatandaşımız. Sonuçta Kabil Havalimanı yeniden uluslararası uçuşlara açılabilir, pist yenilenebilir, terminal yenilenebilir. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ama en önemli konu güvenliği kim sağlayacak? Güvenliği havalimanı dışında Taliban sağlayabilir ancak içerde uluslararası toplumun güvenebileceği bir güvenlik şirketi ya da bir ya da iki devlet sağlamalı. Askeri güç istenmiyorsa, bu işi yapan şirketler var. Orada güvenlik sağlanmalı. Uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez"

AFGANİSTAN'DA TÜRKİYE'NİN KONUMU

Biz Afganistan'a çok yatırım yaptık, eğitimine yatırım yaptık. Kadınlara çocuklara yatırım yaptık. Sonuçta bizim Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış bir karar olur. Birçok ülke büyükelçiliğini geri çekerken, biz de ayrılsaydık doğru olmazdı. Biz 'her şeyi yönetelim' demiyoruz, 'bağlarımızı koparmayalım' diyoruz.

TÜRKİYE TALİBAN'I TANIYACAK MI?

Bu konuda aceleci olmamak lazım. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz.