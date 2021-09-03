GÖZALTINA ALINDI

Basit bir yol tartışmasının ardından evine gittiğini ve uyuduğunu söyleyen Vedat A., "Sabah Güzelyalı'da yaptığım inşaata gittim. Akşam 17:00 gibi telefonum çaldı. Emniyetten arayarak gelmemi istediler. Emniyete gittiğimde gece dörtlüleri yakarak görüş açımı engelleyen otobüsün CHP'ye ait olduğunu öğrendim." şeklinde konuştu.

"ARACIM SAATLERCE İNCELENDİ"

"Emniyette hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoka girdim" diyen Vedat A. "Aracımı 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip CHP'li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Oysa ben polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsün de tur şirketine ait olduğunu düşündüm. Aracım emniyete çekilip saatlerce incelendi. Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Yapılan incelemede olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Tutanakla otobüse çarpmadığım belgelenmiş oldu." açıklamasında bulundu.