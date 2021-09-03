CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, "Çanakkale'de 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip üzerimize araç sürdüler" iddiası yalanlandı. Yapılan incelemede iddia ettikleri plakanın kazaya karışmadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve CHP'li heyeti arabasıyla ezmekle suçlanan Vedat A. "Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP'liyim. Ben böyle iftira görmedim." dedi.
"TURİST İNDİRİYOR SANDIM"
Polis tarafından evinde gözaltına alındığında 'neden gözaltına alındığına' anlam veremediğini belirten Vedat A. yaşananları Sabah'a anlattı.
Çanakkale'de inşaat işleriyle uğraştığını söyleyen Vedat A. "O gece aracımla evime doğru seyir halindeyken otelin önünde bir otobüsün uzun farlarını yakarak beklediğini fark ettim. Turist otobüsü olduğunu zannedip kendi otomobilimin farlarını söndürüp şoföre el kol hareketi yaparak, camdan önümü göremediğimi anlatmaya çalıştım. Camı açıp "uzunlarını kapat" deyip olay yerinden ayrıldım." dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Basit bir yol tartışmasının ardından evine gittiğini ve uyuduğunu söyleyen Vedat A., "Sabah Güzelyalı'da yaptığım inşaata gittim. Akşam 17:00 gibi telefonum çaldı. Emniyetten arayarak gelmemi istediler. Emniyete gittiğimde gece dörtlüleri yakarak görüş açımı engelleyen otobüsün CHP'ye ait olduğunu öğrendim." şeklinde konuştu.
"ARACIM SAATLERCE İNCELENDİ"
"Emniyette hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoka girdim" diyen Vedat A. "Aracımı 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip CHP'li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Oysa ben polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsün de tur şirketine ait olduğunu düşündüm. Aracım emniyete çekilip saatlerce incelendi. Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Yapılan incelemede olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Tutanakla otobüse çarpmadığım belgelenmiş oldu." açıklamasında bulundu.