Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre, Tek Tıkla Soyağacı uygulamasının geliştirildiği ifade edildi. Bu doğrultuda vatandaşlar atık nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını tasarlayabilecek. Peki, Tek tıkla soyağacı sorgulama nasıl yapılır? nvi.gov.tr Yeni soyağacı tasarım/tablo nereden yapılır? İşte merak edilenler...

TEK TIKLA SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tek Tıkla Soyağacı uygulaması geliştirilmiştir.

Uygulamaya e-devlet üzerinden doğrulama yapılarak yönlendirme ile giriş yapılmaktadır.

Uygulamanın çıkarmış olduğu üst soy ağaç yapısında vatandaşlarımız,

• Arka Plan Tasarımını,

• Metin Fontlarını,

• Metin Renklerini,

• Çerçeve Tasarımlarını,

• Çerçeve Renklerini,

• Ağaç düğümleri düzen ve yerlerini,

kendi görsel beğenilerine göre düzenleyerek yüksek çözünürlüklü .PNG formatında çıktı alabilmektedir.

İşte soyağacı oluşturma hizmetine dair merak edilenler;