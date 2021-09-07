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    • 07.09.2021 11:54
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    Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi daha iptal edildi

    Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 8'i, fırtına nedeniyle iptal edildi. Deniz otobüslerinin 07.00-11.00 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

    AA
    BUDO’da 8 seferi daha iptal edildi

    Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 8'i, fırtına nedeniyle iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

    Ayrıca, saat 17.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

    Deniz otobüslerinin 07.00-11.00 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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