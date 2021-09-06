

Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara döküldü.