İstanbul'da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.
ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA
Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan servis midibüsü önce alt geçidin duvarına sonra da önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Tepeüstü mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy Gökbulak'ın kullandığı 34 LAM 770 plakalı servis midibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce alt geçidin duvarına daha sonra önünde seyreden 34 VM 1355 plakalı otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis midibüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı.