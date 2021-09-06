Tekirdağ Ergene'de tren kazası! İhmaliyle 7 kişinin ölümüne neden olan minibüs sürücüsü: Demek ki geçmemek gerekiyormuş

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde cumartesi sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.
Kazada, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Küllü, hastanedeki tedavisinin ardından Ergene Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küllü, Çorlu'da adliyeye sevk edildi. Küllü, çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.
"TRENİ GÖRMEDİM"
Küllü, ifadesinde özel bir firmada sigortasız olarak kadrolu çalıştığını olduğunu belirterek, kullandığı minibüsle servis taşımacılığı yaptığını söyledi. Kazanın olduğu gün saat 07.00 sıralarında mahalleleri dolaşarak çalışanları servis aracına alıp fabrikaya götürdüğünü anlatan Küllü, şöyle dedi: "Minibüste 12 veya 13 yolcu vardı. Velimeşe Mahallesi'ne seyir halindeyken, ışıklar istikametine yeşil yanıyordu.