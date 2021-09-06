Tekirdağ Ergene'de tren kazası! İhmaliyle 7 kişinin ölümüne neden olan minibüs sürücüsü: Demek ki geçmemek gerekiyormuş

O yol seyir halinde devam ediyordu, sol tarafa Velimeşe Mahallesi'ne dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmedim. Sarı ve siyah renkli araçlar gördüm. Ben deve boynu şeklindeki Çerkezköy istikametine verilen yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için, 'Neden yürümüyor' diye korna çaldım.