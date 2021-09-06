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    Tekirdağ Ergene'de tren kazası! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen tren kazası sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Suzan Aksoy'un ardından ağır yaralanan eşi 44 yaşındaki Halil Aksoy'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA
    Tren kazasından acı haber! Ölü sayısı yükseliyor

    Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

    Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti. Minibüs sürücü ile 7 kişi de yaralandı.

    Yaralıların arasında bulunan Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy da hastanede yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderilecek ve burada eşinin yanında toprağa verilecek. Böylece tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

        GERİDE 3 ÇOCUK KALDI
        Suzan-Halil Aksoy çifti, ocak ayında yeni bir yaşam ümidiyle İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Çocukları İlknur (19), İlker (17) ve Zeynep (12) ile birlikte Çorlu'ya yerleşen çift, Ergene'de bir tekstil fabrikasında işe başladı.

        Birlikte işe gidip gelen çift, Ergene'deki tren kazasında yaşamını yitirdi, geride 3 çocukları kaldı.
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