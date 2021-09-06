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    • Güncel
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    • 06.09.2021 15:37
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    ABD merkezli Twitter, AK Parti’li hesaplara sansür uyguluyor

    ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, aralarında on binlerce takipçili fenomen hesaplarında bulunduğu 200’den fazla hesabı hiçbir gerekçe belirtmeden askıya aldı. Twitter'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine yanlış bilgi veren sahte hesaplara karşı hiçbir yaptırımda bulunmadığı biliniyor. Haberin detayları...

    ABD merkezli Twitter’dan AK Parti’li hesaplara sansür

    Tam bir algı operasyon merkezine dönüşen Twitter geçmiş dönemlerde de AK Parti'ye yakında binlerce hesabı askıya almak suretiyle kapatmıştı.

    Twitter bu sansür ve zorbalıkla Türkiye'deki muhalefetin adeta sesi haline geldi, özellikle yalan bilgileri sürekli yayan hesaplarla alakalı hiçbir adım atmayan sosyal paylaşım ağı Twitter'in AK Parti'ye yakın hesapları sürekli neden belirtmeden askıya alması artık rutine bindi. Peki bu neyin hazırlığı? Türkiye'de bir kesimin sesi sosyal medyada kısılmaya mı çalışılıyor?

    Devlet yetkililerine ve dini değerlere hakaret edenleri görmezden gelen twitter, hükümet leyhinde paylaşım yapan hesapları gerekçi göstermeden kapattırarak pasifize ediyor.

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    Muhalefetin yandaş takım kurma çabası
    Haberler Güncel ABD merkezli Twitter, AK Parti’li hesaplara sansür uyguluyor
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