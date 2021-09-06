ABD merkezli Twitter, AK Parti’li hesaplara sansür uyguluyor

Tam bir algı operasyon merkezine dönüşen Twitter geçmiş dönemlerde de AK Parti'ye yakında binlerce hesabı askıya almak suretiyle kapatmıştı.



Twitter bu sansür ve zorbalıkla Türkiye'deki muhalefetin adeta sesi haline geldi, özellikle yalan bilgileri sürekli yayan hesaplarla alakalı hiçbir adım atmayan sosyal paylaşım ağı Twitter'in AK Parti'ye yakın hesapları sürekli neden belirtmeden askıya alması artık rutine bindi. Peki bu neyin hazırlığı? Türkiye'de bir kesimin sesi sosyal medyada kısılmaya mı çalışılıyor?



Devlet yetkililerine ve dini değerlere hakaret edenleri görmezden gelen twitter, hükümet leyhinde paylaşım yapan hesapları gerekçi göstermeden kapattırarak pasifize ediyor.

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