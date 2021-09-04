Kovulması gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan ahlaksızca sözlerini sığınmacıları kullanarak çarpıttı

Türkiye'de bulunan mülteci düzensiz göçmen ve sığınmacılar için ırkçı ifadeler kullanarak tüm Türkiye'nin tepkisi çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yetmezmiş gibi katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın için ahlaksız sözler sarf ederek, "'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.
ÖZCAN'IN AHLAKSIZCA İMASI, CHP MYK'SINDA GÖRÜŞÜLECEK
Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bu açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.
ÖNCE KIRPTI SONRA ÇARPITTI ARDINDAN ATATÜRK'LÜ SAVUNMA YAPTI
Öztrak'a sorulan kendisinin katıldığı sosyal medya yayınında bir kadın hakkında yaşadığı anısını bel altı ve ahlaksız sözlerle anlatmasına ilişkin soruyu videoda kırpan Özcan, "Takdir parti yetkililerinindir" dedi.
Hayırlısı neyse o olsun.Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim.Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve fetöcülerin lincine uğruyorum.Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim.Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim.Takdir parti yetkililerinindir! pic.twitter.com/sLTOnQ5hHk— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) September 3, 2021
MYK'ya gelmesinin nedeninin sanki sığınmacılar ile ilgiliymiş gibi sunan Özcan, "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ'cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim" ifadelerini kullandı.
İşte videonun tam hali...