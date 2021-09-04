Kovulması gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan ahlaksızca sözlerini sığınmacıları kullanarak çarpıttı

Türkiye'de bulunan mülteci düzensiz göçmen ve sığınmacılar için ırkçı ifadeler kullanarak tüm Türkiye'nin tepkisi çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yetmezmiş gibi katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın için ahlaksız sözler sarf ederek, "'Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

ÖZCAN'IN AHLAKSIZCA İMASI, CHP MYK'SINDA GÖRÜŞÜLECEK