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    Bu bir utanç vakasıdır! CHP'li Tanju Özcan, kendisinden yardım isteyen kadınla görüşmesini ahlaki sınırları aşarak anlattı

    CHP’li Özcan, kendisinden yardım isteyen bir kadın ile yaptığı görüşmeyi, ahlaki sınırları aşarak anlattı. Herkesten büyük tepki aldı. Ancak partisinden kimsenin sesi çıkmadı. AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, isyan etti.

    Ahlak yoksunu

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini ziyaret eden ve tüp bebek için yardım isteyen kadınla aralarında geçen konuşmayı, sosyal medya kanalında anlattı.

    Kahkahalar atıp ahlaki sınırları aşarak ve skandal imalar yaptı. Büyük tepki aldı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "Bolu belediye başkanının yardım isteyen bir "insan" ile ilgili sözleri; insanlık adına utanç, kendi ve mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vakadır" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal ve beraberindekiler, belediyeye siyah çelenk bıraktı.

    Erdal, "Özcan'ı, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

    Ancak bu arada CHP'den Özcan'a ne bir uyarı, ne de tepki gelmedi. Herkes üç maymunu oynadı.

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    Haberler Güncel Bu bir utanç vakasıdır! CHP'li Tanju Özcan, kendisinden yardım isteyen kadınla görüşmesini ahlaki sınırları aşarak anlattı
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