Fatih Altaylı Diyanet'ten "damak tadına uygun bir fetva" bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?" sorusuna, ismi geçen deniz hayvanlarının 'helal olmadığını' ifade ederek yanıt verdi. Söz konusu fetva, başta Fatih Altaylı olmak üzere belli zümreleri rahatsız etti. Sabah yazarı Melih Altınok, konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Altınok'un ilgili yazısı şöyle:



Yeni Şafak'ın "Diyanet'ten midye karides fetvası: Helal değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu, kabuklu deniz canlıları midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal olmadığına dair fetva yayınladı" haberi ortalığı ayağa kaldırdı.

Konuştuğum Diyanet yetkilileri, gazetenin yeni fetva gibi verdiği haberin, vatandaşın sorusu üzerine verilen eski bir cevap olduğunu söylüyorlar.

"Bir daha sorulursa da aynı cevabı veririz" diyorlar.

Ne desinler? Ne demelerini bekliyoruz?

Dinler yüzlerce yıldır aynı şeyleri söylemiyorlar mı?

Gelin görün ki ahalinin bir kısmı isyanda!







En çok da günlerdir Diyanet'e ver yansın eden Fatih Altaylı rahatsız görünüyor?

İnsan tepkisinin dozuna, ısrarına bakınca... Görgüsüzce Instagram profil fotoğraflarına koyduğu küçük bir servet değerindeki ıstakozları, jumbo karidesleri dinen caiz diye yediğini düşünüyor.







Ey Diyanet İşleri Yüksek Kurulu!

Yok mu bu mü'min kardeşinizin hayal kırıklığını giderecek, gönlünü ferahlatacak, sinirini alacak bir fetvanız?

Baksanıza, adamcağız küstü, sözünü ettiğim profil fotoğrafını değiştirmek zorunda kaldı.

Mesela yerine ne koysun?

Fatih Bey'in memleketinde, Van Gölü'nden çıkan bol havyarlı inci kefali meşhurdur.

Ne diyorsunuz?

Caiz midir?

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