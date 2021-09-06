Bodrum'daki silahlı baskında son dakika gelişmesi: Eczacıbaşı çiftinin ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bodrum Cennetköy'de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan ünlü bir holdinge ait inşaat şantiyesine eşi ve silahlı korumaları ile izinsiz şekilde giden Eczacıbaşı çiftinin savcılıkta şüpheli olarak verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı. Görüntülerine aksini iddia eden çift ifadelerinde, holding çalışanlarını suçladı. Oya Eczacıbaşı'nın telefona vurduğu anları inkar ederek 'Elim çarptı' demesi dikkat çekti.
Sabah'ın haberine göre ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ifadesinde olay günü ile ilgili şunları kaydetti: "Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi bulunan bana ait arsaların, yan kısmında bulunan arsa Çağdaş Global firmasına aittir. Olay günü Çağdaş Holding'e ait otelin açılısı yapılacağı için arsayı kontrol etmek amacıyla Çağdaş Holding'e ait arsanın üst kısmında bulunan yoldan arsanın üst kısmına gittim.
Çağdaş Holding'e ait arsanın üst kısmında bulunan yolun yine Çağdaş Holding'e ait otele doğru ayrılan çatal kısmı hemen altında daha önce holding tarafından yaptırılan bir adet kapı bulunmaktadır. Bizde olay günü bu kapıdan geçerek söz konusu alana gittik. Biz geçmeden önce bu kapı kapalıydı, fakat bize yine Çağdaş Holding'in çalışanları kapıyı açtılar. Ben yanımda eşim, şoförüm ve koruma elamanımızla söz konusu alana geçtik. Biz herhangi bir kimseye ait olmayan yol üzerinde durduk. Bizim bulunduğumuz yer Çağdaş Holding'in değildir.
Çağdaş Holding söz konusu alanı doldurarak kotunu yükseltmeye çalışmaktadır. Olay günü bu durumu belediyeye ihbar ettik. Akabinde belediyeden görevliler olay yerine intikal etti ve bize olay yerinde herhangi bir iş makinesinin bulunmadığını belirttiler. Olay günü biz söz konusu alana izinle girdik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
"ARSAMIZI ZİYARETE GİTTİK
Eczacıbaşı'nın eşi Oya Eczacıbaşı ise ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü eşimle birlikte olay yerinde bulunan kendimize ait arsaya ziyaret etmek amacıyla olayın gerçekleştiği yere gittik. Olayın gerçekleştiği yere giderken normalde izin almamamız gereken kamuya ait yol üzerinde Çağdaş Holding tarafından yaptırılan kapıdan izin alarak geçtik.
"ELİM TELEFONA ÇARPTI…"
Biz aracımızdan indiğimizde Çağdaş Holding'in kendilerine ait araziyi doldurarak yükselttiklerini gördük. Ben bu durumu fotoğraflamak için telefonumu çıkarttığımda bir anda kalabalık bir grup üzerimiz doğru gelmeye başladı. Bu grubun içerisinde 1 veya 2 kişi cep telefonları ile bizi görüntülüyordu. Bende bu duruma karşı tepki göstererek herhangi bir kastım olmaksızın elimi savurdum ve görüntü alamayacaklarını söyledim. Ben kesinlikle olayla görüntü alınan telefona zarar vermek amacıyla hareket etmedim. Daha sonra elim telefona çarptı ve telefon yere düştü. Telefon yerdeyken ben herhangi bir şekilde telefona temas etmedim. Sonrasında eşimle birlikte olay yerinden ayrıldık."