Bodrum'daki silahlı baskında son dakika gelişmesi: Eczacıbaşı çiftinin ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bodrum Cennetköy'de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan ünlü bir holdinge ait inşaat şantiyesine eşi ve silahlı korumaları ile izinsiz şekilde giden Eczacıbaşı çiftinin savcılıkta şüpheli olarak verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı. Görüntülerine aksini iddia eden çift ifadelerinde, holding çalışanlarını suçladı. Oya Eczacıbaşı'nın telefona vurduğu anları inkar ederek 'Elim çarptı' demesi dikkat çekti.









Sabah'ın haberine göre ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ifadesinde olay günü ile ilgili şunları kaydetti: "Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi bulunan bana ait arsaların, yan kısmında bulunan arsa Çağdaş Global firmasına aittir. Olay günü Çağdaş Holding'e ait otelin açılısı yapılacağı için arsayı kontrol etmek amacıyla Çağdaş Holding'e ait arsanın üst kısmında bulunan yoldan arsanın üst kısmına gittim.

Çağdaş Holding'e ait arsanın üst kısmında bulunan yolun yine Çağdaş Holding'e ait otele doğru ayrılan çatal kısmı hemen altında daha önce holding tarafından yaptırılan bir adet kapı bulunmaktadır. Bizde olay günü bu kapıdan geçerek söz konusu alana gittik. Biz geçmeden önce bu kapı kapalıydı, fakat bize yine Çağdaş Holding'in çalışanları kapıyı açtılar. Ben yanımda eşim, şoförüm ve koruma elamanımızla söz konusu alana geçtik. Biz herhangi bir kimseye ait olmayan yol üzerinde durduk. Bizim bulunduğumuz yer Çağdaş Holding'in değildir.