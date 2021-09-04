Bodrum, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı'nın karıştığı skandalı konuşuyor.





Bodrum Cennetköy'de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan Çağdaş İnşaat'a ait inşaat şantiyesine eşi ve silahlı koruması ile izinsiz şekilde giren Eczacıbaşı şantiye görevlileri tarafından dışarı çıkmaları konusunda uyarıldı.

UYARILARA RAĞMEN ÇIKMADI

Uyarılara rağmen özel mülk olan şantiye alanından çıkmayan Bülent Eczacıbaşı'nın yanında eşi Oya Eczacıbaşı ve biri silahlı iki koruma vardı. Bu sırada şantiye görevlileri cep telefonu ile görüntü çekmeye başladı.

Görüntü çekildiğini fark eden Oya Eczacıbaşı söylenerek görüntü alınan cep telefonuna vurdu. Cep telefonu yere düştü. Telefonu yerden Bülent Eczacıbaşı'nın koruması görüntüleri sildi.

TAKVİM'in ulaştığı görüntülerde, çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği görlüyor. Görüntülerde aynı çalışanın "Polise şikâyet edeceğiz" uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Et" yanıtını vermesi dikkat çekti. Şantiyede bulunduğu anlara ilişkin görüntülerinin silindiğine emin olan Eczacıbaşı çifti, silahlı korumaları ile olay yerini terk etti.

ADLİYELİK OLDULAR



Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan olay adliyelik oldu. Çağdaş İnşaat ve mağdur şantiye görevlisinin şikâyeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Bülent ve Oya Eczacıbaşı ile korumaları Hakan Yılmaz'ın şüpheli sıfatı ile ifadeleri alındı. Soruşturma dosyasına olay anına ilişkin iki ayrı görüntünün de girdiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.