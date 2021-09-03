Bodrum'da ortalık karıştı: "Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla baskın yaptı" iddiası! Olay görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bodrum'da halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10'a yakın kaçak yapı iddiasıyla gündeme gelen Eczacıbaşı Ailesi'nin çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı!

Söz konusu imar teşebbüsleri üzerine Bodrumlular tarafından hem Bodrum Belediyesi'ne hem de CİMER'e haklarında suç duyurusunda bulunulan

Eczacıbaşı Ailesi konuya dair "İmar affı başvurusunda bulunduk" açıklaması yapmıştı.