Bodrum'da ortalık karıştı: "Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla baskın yaptı" iddiası! Olay görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bodrum'da halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10'a yakın kaçak yapı iddiasıyla gündeme gelen Eczacıbaşı Ailesi'nin çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı!
Söz konusu imar teşebbüsleri üzerine Bodrumlular tarafından hem Bodrum Belediyesi'ne hem de CİMER'e haklarında suç duyurusunda bulunulan
Eczacıbaşı Ailesi konuya dair "İmar affı başvurusunda bulunduk" açıklaması yapmıştı.
ŞANTİYEDE TERÖR ESTİ
Bu gelişmelerin ardından, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi tarafından sahili kapatan duvarı yıkılan Eczacıbaşı bu kez de komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastı!
Şantiye çalışanlarının tartaklandığı ve cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülerde, çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği görüldü.