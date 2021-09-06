Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? Uçağa binerken aşı olmak şart mı? Pegasus, THY uçağa binme şartları...

Salgınla mücadelede bugün yeni döneme geçilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi zorunluluğu geldi. Bu gelişmelerin ardından PCR testinin hangi durumlarda kimlere yapılması gerektiği mevzusunda araştırmalar hız kazandı. Bugünden itibaren aşısız yada hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç, otobüs, tren yada diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif neticeli PCR testi bulunacak. Peki, uçağa binmek için aşı şart mı? Uçağa binerken PCR testi zorunlu mu olacak? İşte tüm detaylar!
UÇAĞA BİNERKEN AŞI ŞART MI?
Yaklaşık 5,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinden PCR testi isteneceğini belirten Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız" şeklinde konuştu.
Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz etmeleri gerekmektedir.
PANDEMİ SÜRECİNDE UÇUŞ BOYUNCA MASKE TAKILMASI ZORUNLU MU?
Maske kullanımı havalimanı içinde olduğu gibi, uçağa girişte ve uçuş boyunca da zorunludur. Sadece cerrahi maskeleri (ventilli maskeler kabul edilmemektedir) kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğinden bu maskeleri kullanan yolcuların yeterli sayıda maskeyi hazır bulundurması gerekecektir.