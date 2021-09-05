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    • 05.09.2021 10:05
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    Sabah gazetesi yazarı Melih: Atatürk'ü Koruma Kanunu, Atatürk'le aldatanları kapsamıyor

    Skandalları ve ırkçılığı ile gündemden düşmeyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak kendisinden tüp bebek yardımı isteyen kadına verdiği cevapla şoke etmişti. Partisinden de tepki gören Özcan, hemen her CHP’linin kullandığı Atatürk kozunu ortaya çıkardı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Anlaşılan o ki, Menderes döneminde çıkan Atatürk'ü Koruma Kanunu, Atatürk'le aldatanları kapsamıyor” dedi.

    İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Bolu Beyi Tanju Özcan, partisi CHP'ye çıkışmış... Kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın seçmeniyle ilgili anlattığı düzeysiz, lümpence, seksist ve güldürmeyen anısına partisinden tepki gelince sahte jokerini çekivermiş...

    "Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim" demiş.

    Gerçi alıştık...

    Adamın birisinin, karısını dövdüğü ortaya çıkıyor. Beyefendi ertesi gün ekrana çıkıp eleştirileri, üzerine geçirdiği baklava dilim Atatürk süveteriyle savuşturuyor.

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        NE OLMUŞTU?
        Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

        "BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"
        Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.

        Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek şoke eden ifadeler kullandı.
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