İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Bolu Beyi Tanju Özcan, partisi CHP'ye çıkışmış... Kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın seçmeniyle ilgili anlattığı düzeysiz, lümpence, seksist ve güldürmeyen anısına partisinden tepki gelince sahte jokerini çekivermiş...
"Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim" demiş.
Gerçi alıştık...
Adamın birisinin, karısını dövdüğü ortaya çıkıyor. Beyefendi ertesi gün ekrana çıkıp eleştirileri, üzerine geçirdiği baklava dilim Atatürk süveteriyle savuşturuyor.