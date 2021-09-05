"BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.