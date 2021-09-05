Aşılamada yaş sınırı 12'ye düştü! Randevular sisteme tanımlandı...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı en büyük kozumuz aşı olurken, aşılamada yeni bir aşamaya geçildi.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklara veli onayı ile koronavirüs aşısı yapılmasına onay verildiği ifade edilmişti.
12 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLARIN AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI
Bu açıklamadan birkaç gün sonra 12 yaş ve üzeri Kovid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı.
Aşı randevuları e-nabız üzerinden alınabilecek.