Aşılamada yaş sınırı 12'ye düştü! Randevular sisteme tanımlandı...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı en büyük kozumuz aşı olurken, aşılamada yeni bir aşamaya geçildi.



Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklara veli onayı ile koronavirüs aşısı yapılmasına onay verildiği ifade edilmişti.