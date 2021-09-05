Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.09.2021 19:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2021 19:42
    ABONE OL

    Son dakika: 21-27 Ağustos illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Peki, hangi illerde artış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte il il haftalık vaka sayısı ve tüm detaylar...

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos haftalık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



    VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL
    Koca, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.
        Başkan Erdoğan, Assimi Goita görüştü
        Haberler Güncel Son dakika: 21-27 Ağustos illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı
            SON DAKİKA