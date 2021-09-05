Son dakika: 21-27 Ağustos illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos haftalık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL
Koca, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.